Un accidente de tránsito dejó una persona fallecida y 39 heridos en el distrito de Livitaca, provincia de Chumbivilcas, región Cusco.

El hecho ocurrió en la vía carrozable Livitaca–Combapata, en el sector del anexo Sayangara, comunidad de Aucho, cuando un bus de transporte público sufrió un despiste y posterior vuelco.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional del Perú de la comisaría de Livitaca acudieron al lugar para atender la emergencia.

Una víctima mortal y decenas de heridos

El accidente involucró a un bus de la empresa Expreso Gatur Cusco S.A.C., con placa de rodaje VCV-953.

El vehículo era conducido por Hugo Huamani y se dirigía desde la ciudad de Cusco hacia el distrito de Chamaca.

Como consecuencia del accidente falleció Celia Cruz Centeno, de 67 años.

Asimismo, 39 pasajeros resultaron heridos, entre hombres y mujeres.

Heridos fueron trasladados a centros de salud

Los lesionados fueron auxiliados por personal policial y trasladados a diferentes establecimientos de salud para recibir atención médica.

Entre los centros médicos que atendieron a los afectados se encuentran:

Centro de salud de Livitaca

Centro de salud de Yanaoca

Otros establecimientos de la zona

Las autoridades informaron que los heridos presentan diversas lesiones producto del vuelco del vehículo.

Conductor fue detenido para investigaciones

El conductor del bus fue intervenido por la Policía y trasladado a la dependencia policial para las diligencias correspondientes con conocimiento del Ministerio Público del Perú.

Algunos sobrevivientes señalaron que el accidente podría haberse producido por presunta inexperiencia o impericia en la conducción, aspecto que será evaluado durante la investigación.

Las autoridades continuarán con las pericias para determinar las causas exactas del despiste y vuelco del bus.