Efectivos policiales de la Comisaría de Calca, pertenecientes a la Región Policial Cusco, tras ejecutar un operativo especializado de geolocalización, lograron la ubicación y detención de un ciudadano que se encontraba reportado como desaparecido.

José Huamanttica (20), cuya desaparición fue denunciada el pasado 4 de abril, fue localizado en el interior del local comercial ‘Cuarto Creciente’, ubicado en la calle Espinar de la provincia de Urubamba. La intervención se produjo en circunstancias en que el sujeto intentaba retirar dinero enviado por su madre, identificada como Jessica, a través del aplicativo Yape.

Cabe precisar que la progenitora denunció haber recibido mensajes extorsivos vía WhatsApp desde el número de su hijo, en los cuales se le exigía el pago de una supuesta deuda para su presunta liberación. Por tal motivo, se procedió con su captura por encontrarse inmerso en la presunta comisión del delito contra el patrimonio – extorsión, en agravio de su ascendiente.

Tras la intervención, el ciudadano fue puesto a disposición de la dependencia policial del lugar para las diligencias de ley y los exámenes correspondientes, con el fin de determinar su situación jurídica de acuerdo con la normativa vigente.