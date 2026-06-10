Después de una década de ausencia, el musical Mamma Mia! regresará a Lima con una nueva puesta en escena que promete reunir a varias generaciones alrededor de los grandes éxitos de ABBA.

La producción, considerada una de las más exitosas del teatro musical a nivel mundial, se estrenará el próximo 2 de julio en el Teatro Peruano Japonés y contará con la dirección de Juan Carlos Fisher.

Una historia que ha conquistado al mundo

Desde su estreno internacional, Mamma Mia! ha sido vista por más de 56 millones de personas en más de 50 países.

La obra, escrita por Catherine Johnson a partir de una idea original de Judy Craymer, utiliza los éxitos de ABBA para contar la historia de Donna y su hija Sophie, quien está a punto de casarse y emprende la búsqueda de su verdadero padre entre tres posibles candidatos.

La música incluye temas compuestos por ABBA y sus integrantes Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Stig Anderson.

Elenco de reconocidas figuras

La nueva temporada contará con un elenco encabezado por:

Érika Villalobos

Gianella Neyra

Rebeca Escribens

Gustavo Mayer

Raúl Zuazo

Diego Carlos Seyfarth

Mariagracia Mora

Stefano Meier

“Una celebración teatral”

Juan Carlos Fisher destacó que uno de los mayores atractivos de la obra es su capacidad para emocionar al público a través de canciones ampliamente conocidas.

“Lo mejor de esta obra es que conmueve y sorprende al público con canciones que todo el mundo conoce y adora. Su magia es tan grande que es capaz de reunir a varias generaciones en una misma sala”, señaló el director.

Fechas y horarios

La temporada se presentará desde el 2 de julio en el Teatro Peruano Japonés, en el distrito de Jesús María.

Las funciones serán:

Jueves y viernes: 8:00 p.m.

Sábados: 5:00 p.m. y 8:30 p.m.

Domingos: 6:00 p.m.

¿Dónde comprar entradas?

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Los Productores

También pueden adquirirse mediante Joinnus y en la boletería del Teatro Peruano Japonés.