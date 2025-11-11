Personal policial de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial Cusco, logró la detención de un ciudadano extranjero, presuntamente implicado en los delitos contra la libertad sexual (actos de connotación sexual) y contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidio en grado de tentativa); hecho ocurrido en la avenida Velasco Astete, distrito de San Sebastián – Cusco.

Segun la Policía, la acción se efectuó tras recibirse una alerta sobre el presunto hecho delictivo, por lo que, de inmediato, el personal policial se constituyó en el lugar, donde se intervino al ciudadano Robert Ballester (55), de nacionalidad británica, quien fue sindicado como presunto autor del delito contra la libertad sexual (actos de connotación sexual) en agravio de un menor de 11 años, así como del delito contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidio en grado de tentativa) en agravio de Jhon Cuba.

Según las primeras diligencias, el intervenido habría interceptado al menor de edad por inmediaciones de la urbanización Los Nogales, donde presuntamente le mostraba vídeos de contenido pornográfico y le ofrecía dinero. Ante esta situación, el cusqueño antes mencionado habría acudido a increparlo, produciéndose una gresca, durante la cual el detenido habría utilizado un arma blanca (cúter).

De inmediato, con apoyo del patrullaje integrado de serenazgo (unidad EUH-069), el herido fue trasladado al Hospital Túpac Amaru de San Sebastián, donde fue atendido por el médico de turno, quien le diagnosticó una herida abierta en cuello y herida en antebrazo izquierdo.

El intervenido fue conducido a las instalaciones de la Comisaría de San Sebastián, siendo puesto a disposición de la Sección de Delitos y Faltas en calidad de detenido. El hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público, y se continúan con las diligencias de investigación conforme a ley.