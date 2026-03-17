El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó el derrame de concentrado de cobre ocurrido tras el vuelco de un camión de la minera Las Bambas, ocurrido a la altura del km 116+220 de la vía PE-3SY, en el tramo Congunya - Pumapuquio, ubicado en el distrito de Capaccmarca, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco.

A través del equipo de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas, el OEFA verificó las acciones de primera respuesta y limpieza del material derramado tanto en la vía como en el suelo natural aledaño al lugar del accidente.

Como parte de las acciones de supervisión, especialistas realizaron la toma de muestras de suelo, las cuales fueron enviadas a un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de la Calidad. Los resultados permitirán determinar con precisión si se produjo una afectación ambiental en la zona.

Tras lo ocurrido, pobladores aledaños a la zona refirieron que el material concentrado afectó áreas de pastoreo de ganado, ocasionando una seria afectación ambiental, hecho que será confirmado o descartado a través de las investigaciones.

“Reafirmamos el compromiso de continuar con las labores de fiscalización ambiental e informar oportunamente a las autoridades y a la ciudadanía sobre los resultados de las acciones que viene desarrollando. El OEFA cuenta con el Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales (Sinada), que permite a la ciudadanía alertar sobre posibles daños al ambiente mediante la línea gratuita 0800-100-58”, citaron desde el organismo peruano.