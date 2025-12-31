El Ministerio de Relaciones Exteriores viene brindando información a los consulados acreditados en el país sobre la situación de los ciudadanos extranjeros que resultaron heridos en el accidente ferroviario ocurrido en Cusco.

Esta labor de coordinación es encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri, quien se desplazó hasta Cusco para monitorear las acciones desplegadas por la Cancillería tras el choque de trenes registrado en la ruta ferroviaria.

Enlace directo con consulados

A través de un pronunciamiento difundido en la red social X, la Cancillería informó que su Oficina Desconcentrada en Cusco viene actuando como enlace con los consulados acreditados en el Perú.

“La Oficina Desconcentrada de la Cancillería viene actuando como enlace con los consulados acreditados en el Perú, brindando información sobre la ubicación y el estado de ciudadanos extranjeros heridos para asegurar la debida asistencia consular”, señaló la institución.

El objetivo de esta coordinación es garantizar que los ciudadanos extranjeros afectados reciban la asistencia consular correspondiente, de acuerdo con los protocolos internacionales.

Alerta permanente y línea de emergencia

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó además que se mantiene en alerta permanente ante la emergencia y puso a disposición el teléfono 979 257 398 para realizar coordinaciones vinculadas a la atención de ciudadanos extranjeros afectados por el accidente.

Hasta el momento, no se ha detallado el número exacto de extranjeros heridos ni sus nacionalidades.

Contexto del accidente

Como se ha informado, el presidente de la República, José Jerí, se trasladó a Cusco para supervisar el despliegue de atención a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la ruta hacia Machu Picchu.

El choque de trenes dejó un fallecido y decenas de heridos, varios de ellos turistas extranjeros, considerando que la ciudadela inca es uno de los principales destinos turísticos del país y recibe a miles de visitantes internacionales cada año.