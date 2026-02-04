Efectivos de la Comisaría de Tamburco (Abancay), intervinieron a un conductor por encontrarse presuntamente inmerso en el delito de peligro común, en la modalidad de conducción en estado de ebriedad, tras un accidente de tránsito con daños materiales, ocurrido en el sector San Antonio, distrito de Tamburco.

La intervención policial se realizó el 3 de febrero, aproximadamente a las 04:30 horas, luego de recibirse una alerta ciudadana sobre un presunto accidente suscitado minutos antes en la vía Panamericana Abancay–Cusco, a la altura de la Dirección de Agricultura de Apurímac.

En el lugar, el personal policial constató la presencia de un vehículo marca Nissan Urvan, color blanco con azul, perteneciente al Seguro Social de Salud, el cual presentaba diversos daños materiales.

“En el interior del vehículo se encontró al conductor, identificado como Nicasio P. (63), quien presentaba signos visibles de presunto estado de ebriedad, por lo que fue conducido a la Comisaría de Tamburco y posteriormente trasladado a Sanidad Policial, donde se le practicó la prueba de dosaje etílico, obteniéndose resultado cualitativo positivo”, citaron desde la Policía.

El hecho fue puesto en conocimiento del representante del Ministerio Público, quien dispuso la derivación de los actuados a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quedando el intervenido a disposición de dicha instancia en calidad de detenido, para las diligencias conforme a ley. El vehículo fue trasladado al Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción, de acuerdo con los procedimientos establecidos.