Agentes del Departamento Desconcentrado Aeroportuario Antidrogas Cusco, como resultado de una labor de inteligencia, intervinieron y detuvieron a tres personas que se desplazaban en un vehículo en el que se transportaba presunta sustancia ilícita oculta.

El hecho ocurrió en la carretera Longitudinal de la Sierra Sur, a la altura del peaje Huilque, distrito de Ancahuasi, provincia de Anta, región Cusco.

Los intervenidos fueron identificados como Carlos Guillén (20), conductor del vehículo de placa BUS-159, marca Mazda, modelo CX-5, junto a sus acompañantes: Yovana Soto (44) y Fredy Laurente (45).

Durante el registro vehicular, el personal policial detectó compartimientos en la base del asiento posterior, donde se hallaron 51 paquetes acondicionados con cinta de embalaje de color amarillo, los cuales presentan la impresión en bajo relieve de la figura de un delfín.

Tras efectuarse el pesaje correspondiente, se determinó un peso bruto de 52,865 kilogramos de presunta sustancia ilícita, consistente en clorhidrato de cocaína.

Los tres intervenidos fueron detenidos por el presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas, procediéndose además a la incautación del vehículo. Asimismo, durante el registro personal se incautaron dos teléfonos celulares y la suma de S/ 3 950, comunicándose el hecho al Ministerio Público, que dispuso continuar con las diligencias correspondientes conforme a ley.