Hay mucha ilusión en Cusco por lo que será el primer partido en casa del Club Cienciano, que este domingo recibe en el verde del Inca Garcilaso de La Vega al siempre complicado Juan Pablo II desde las 15:30 horas.

Para este cotejo, desde la tienda roja ya han habilitado entradas a través de Joinnus, que tiene localidades desde los 12 hasta los 100 soles.

“Este domingo 8 de febrero, vivamos juntos nuestro primer partido en casa alentando al Rojo Imperial hasta el final. Cienciano recibe a Juan Pablo II y nuestro equipo necesita que dejemos la garganta en el Estadio Inca Garcilaso”, cita el club cusqueño a través de publicaciones en sus redes sociales.

UN REFUERZO MÁS

A la par, desde el ‘Papá’, confirmaron la incorporación del futbolista Marcos Martinich para la temporada 2026. El lateral izquierdo argentino llega proveniente de club Sportivo Ameliano, donde estuvo los últimos cinco años.

En el 2025, Marcos disputó 25 encuentros en el torneo paraguayo. Asimismo, el lateral de 29 años de edad es recordado en Perú por su paso por Santos de Nazca en la temporada 2020.

Martinich llegará este miércoles por la tarde a Cusco y desde el jueves se incorporará a los entrenamientos bajo el mando del director técnico Horacio Melgarejo.