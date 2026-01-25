La mañana de este domingo domingo, un huaico se registró en el sector de Mandor, altura del kilómetro 115 de la vía férrea Ollantaytambo - Machu Picchu - Hidroeléctrica, ocasionó el cierre total del denominado acceso amazónico hacia la maravilla mundial peruana.

Tras la emergencia y luego de un trabajo de coordinación entre Sernanp y la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y la Municipalidad Distrital de Machupicchu, se dispuso el cierre en ambos sentidos en el tramo Hidroeléctrica (Km 122) – Machu Picchu Pueblo (Km 110), ya que el evento ha generado daños en la vía férrea, puentes y la interrupción del tránsito peatonal, representando un riesgo para la integridad de los usuarios.

“La medida se adopta exclusivamente por razones de seguridad, hasta la rehabilitación del área afectada y la confirmación de seguridad de tránsito”, citaron desde el Sernanp.

SUSPENSIÓN DE TREN

De otro lado, desde PeruRail S.A., operador ferroviario en la ruta sur oriente del país, informaron a sus pasajeros, agencias de viaje, operadores de turismo y a la colectividad en general que suspenden sus operaciones ferroviarias en la ruta Machu Picchu – Hidroeléctrica hasta nuevo aviso.

“Adoptamos esta medida en cumplimiento a la notificación del concesionario Ferrocarril Transandino S.A. debido a un huaico que afectó la vía férrea. Lamentamos los inconvenientes que esta medida puede ocasionar; por lo que, informaremos oportunamente de cualquier modificación”, señaló la empresa a través de sus redes sociales.

DATO:

Esta no es la primera emergencia de esta naturaleza que se registra en la zona, esta clase de desbordes y huaicos siempre ocurren en época de lluvias, por lo que los pobladores exigieron a las autoridades de orden realizar más trabajos de prevención.



