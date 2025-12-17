Hoy, miércoles, aproximadamente a las 06:30 de la mañana, en el desvío Kanamarca, de la vía Espinar – Sicuani, jurisdicción de la provincia de Espinar, región Cusco, un camión cisterna se volcó hacia un lado de la vía y luego se incendió.

La unidad de placa B0G-775, perteneciente a la empresa de transportes Servitrans, conducida por David Anaya, transportaba ocho mil galones de combustible (diésel y gasolina) desde Arequipa con destino a Cusco, sufrió un despiste y posterior vuelco, resultando con daños materiales de consideración y ardiendo en llamas producto del accidente.

Durante las primeras diligencias, el conductor refirió que al momento del hecho no se encontraban ocupantes en la unidad. Asimismo, efectivos policiales de la Comisaría de Espinar continúan realizando las diligencias de ley correspondientes, procediendo al aislamiento de la escena, en coordinación con la Compañía de Bomberos de Espinar se logró sofocar el incendio y normalizar el tránsito vehicular.

Tras lo ocurrido se inició el trabajo de gestión de riesgos estableciendo un cordón en el lugar del derrame para evitar mayor afectación a los animales ya que se puede evidenciar que el sitio es un lugar de pastoreo, se reportaron dos afectados por el accidente.

VIDEO