Luego de viralizarse unas imágenes en vídeo, que muestran a un niño sufriendo un percance en una de las escaleras eléctricas del centro comercial Real Plaza Cusco, las autoridades municipales del sector clausuraron este servicio.

Es así que representantes de la Oficina de Defensa Civil, Gerencia de Desarrollo Económico y la Dirección de Fiscalización llegaron hasta el lugar en mención, y de forma preventiva dispusieron la restricción del uso de las escaleras eléctricas, ubicadas en la parte superior del ingreso principal, por un periodo de 15 días, por significar un riesgo para los niños y niñas, adultos mayores y todos los concurrentes.

“En un plazo de cinco días los administradores del establecimiento comercial deberán emitir su descargo e informe técnico del estado de las escaleras, a raíz del incidente suscitado el domingo 17 de agosto de 2025, cuando un menor se vio afectado, de esta manera determinar una sanción o acciones más drásticas desde la comuna provincial”, citaron desde el municipio provincial.

DESCARGO

Tras lo ocurrido, desde el Real Plaza Cusco emitieron un comunicado, señalando que tras el incidente su sistema de seguridad se activó, siendo así que el menor involucrado no presentó ninguna herida ni lesión.

“Se registró una incidencia en una de nuestras escaleras mecánicas que involucró a un menor, cuando su calzado hizo contacto con el borde de la escalera. De inmediato, el sistema de seguridad se activó y la escalera se detuvo automáticamente. Nuestro equipo intervino rápidamente siguiendo los protocolos establecidos, brindando la atención necesaria al menor”, cita la comunicación.

Luego mencionan que sus escaleras cuentan con todos los certificados de mantenimiento y seguridad vigentes, así como la señalética informativa de precaución, sin embargo, desde la municipalidad de Cusco citaron que los documentos técnicos sobre las escaleras no fueron presentados durante la inspección, por eso este servicio fue clausurado.