El Comité Regional de Seguridad Ciudadana - Coresec, que articula esfuerzos entre el Gobierno Regional Cusco y otras instituciones para reducir la delincuencia y promover la convivencia pacífica en la region, quedó en primer lugar a nivel nacional.

Dicha instancia cusqueña ha obtenido el primer lugar a nivel país con rango de desempeño alto, según el Reporte de Resultados del Ministerio del Interior, consolidándose como un referente de gestión articulada en favor de la seguridad y la convivencia pacífica.

Este resultado refleja el trabajo de las autoridades regionales, locales, la Policía, el Ministerio Público y la sociedad civil, que, de manera conjunta, fortalecen las acciones de prevención y lucha contra la inseguridad ciudadana.

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, destacó que dicho reconocimiento no es solo un indicador técnico, sino un logro social que beneficia directamente a las familias cusqueñas. “Este primer lugar pertenece al pueblo cusqueño. Es el resultado del esfuerzo colectivo, del trabajo en unidad y de una visión inclusiva que entiende que la seguridad ciudadana se construye con participación, prevención y responsabilidad compartida”.

Asimismo, reafirmó que el enfoque del Coresec Cusco prioriza a las personas, especialmente a los sectores más vulnerables al promover entornos seguros para niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, fortaleciendo la prevención del delito y la recuperación de espacios públicos para la comunidad.

De acuerdo con el informe, solo dos regiones del país alcanzaron el nivel de desempeño alto, lo que posicionaría a Cusco como un ejemplo de buena gestión, cumplimiento de funciones y adecuado acompañamiento técnico, lo que evidencia una planificación efectiva y una activa supervisión de la secretaría técnica del Coresec.