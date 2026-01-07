El crecimiento poblacional y la expansión urbana desordenada, han hecho que cada año, millones de peruanos busquen un lugar dónde edificar sus viviendas. Muchas veces, atraídos por el precio, ciudadanos compran terrenos sin la documentación correspondiente y sin la habilitación de orden para realizar edificaciones, cayendo en estafas y fraudes.

Recientemente en Cusco, un lamentable caso de autoconstrucción, donde un muro colapsó matando a un trabajador y dejando a otro gravemente herido, expuso la gravedad del asunto. En este caso, la edificación era ilegal, invadía terreno municipal, y se hacía de manera clandestina en terreno no apto para construcciones.

Al respecto Correo conversó con el arquitecto José Vargas, jefe de la Gerencia de Desarrollo Urbano de Cusco, quien dio más alcances acerca de e estas malas prácticas, que no solamente acarrean multas y demoliciones, sino que pueden comprometer la salud y la vida de pobladores.

“Estamos teniendo un crecimiento urbanístico acelerado, los traficantes de terrenos compran o invaden terrenos que no son aptos para habilitación urbana, como las riberas de los ríos que tienen una faja de seguridad intangible ya que las microcuencas tienden a tener crecimiento por lluvias, las riberas de las vías o carreteras, que también tiene faja de seguridad, las áreas de aporte para parques, jardines, o venden terrenos en las laderas de los cerros, que son zonas de deslizamiento y zonas de mucho riesgo”, citó.

Luego mencionó que un aspecto clave, antes de comprar cualquier predio, es corroborar su correcta inscripción ante Registros Públicos y posteriormente corroborar si el terreno está con la documentación en regla y apto para realizar cualquier tipo de construcción.

“Un ciudadano debe acudir a su municipalidad correspondiente, a las oficinas o gerencias de Desarrollo Urbano, ahí se les indica si el terreno es apto o no es apto para construir, luego ya pueden hacer su adquisición y transferencia correspondiente, no comprar terrenos solo con documentos de posesión, ese es un error que comenten muchas personas”.

El especialista acotó también que, previa a una fase de construcción, el dueño del terreno debe tener todos los papeles en regla y solicitar a su gerencia de Desarrollo Urbano la correspondiente licencia de edificación, que es otrogada mediante comisiones técnicas de arquitectos e ingenieros que hacen una evaluación del predio y verifican los documentos de propiedad y que el área esté apta para la construcción.

“Hago un llamado a la población, no duden en acudir a su municipalidad, están en su derecho de obtener información. Antes de adquirir un predio y antes de construir se deben cumplir todos los parámetros, no solamente por las multas, sino por la seguridad de su familia y de su inversión”, acotó.

DATO:

- En Cusco se desarrolla la actualización del Plan de Desarrollo Metropolitano, el Ministerio de Vivienda otorgó la categoría de ciudad metropolitana a las provincias de Cusco, Quispicanchi, Anta y Urubamba, cuyas municipalidades recibirán este plan desarrollado para que puedan administrar su territorio; a su vez, se está trabajando el instrumento de conformación de áreas de expansión urbana, que mostrará a los pobladores si sus terrenos son aptos para construcción o no.