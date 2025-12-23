Este fin de semana recibieron la acreditación como técnicos especialistas en albañilería y gasfitería 73 alumnos de 14 comunidades campesinas de los distritos de Santiago, Ccorca, Poroy Oropesa y Lucre, quienes fueron capacitados durante tres meses en construcción de viviendas de adobes e instalaciones sanitarias.

El objetivo de las jornadas de capacitación, fue el de mejorar la habitabilidad; mejorar las condiciones de las viviendas que en los últimos años se ha diagnosticado como precarias sobre todo en construcciones en comunidades campesinas de la región Cusco.

Eliana Ricalde, del Centro Guaman Poma de Ayala, destacó la participación de las mujeres en los cursos impartidos. “Se promovió la participación de las mujeres tal es así que el 30 % de los 73 alumnos, fueron mujeres, queremos facilitar su inserción laboral, también de todos los participantes, se ha capacitado a la misma población, a fin de que mejoren sus viviendas, tanto en construcción y también en las instalaciones y la certificación que se otorgó a los alumnos es por el Estado, con estos cursos impartidos se promueve las condiciones mas justas y sostenibles para las familias andinas”, dijo.

Los cursos de especialización estuvieron a cargo de Sencico y se impartieron conocimientos especializados en técnicas de construcción, reparación y mantenimiento de estructuras, así como sistemas de fontanería entre otros módulos teóricos y prácticos promoviendo la transferencia de conocimientos aplicables a las necesidades especificas de cada comunidad y mejora de la calidad de vida de las familias.

Aurelio Huamán, es del distrito de Oropesa, y participó en el curso de gasfitería, él dice que “ahora no dependerá de un maestro porque ya puede hacer reparaciones e instalaciones en su hogar, se mostró contento, incluso ahora lo pueden llamar sus vecinos para hacer trabajos de reparaciones o instalaciones sanitarias”.

En la actividad de clausura que se realizó este fin de semana sobre construcción de viviendas de adobes e instalaciones sanitarias, estuvieron presentes autoridades locales y comunales, participantes del curso, instructores técnicos, representantes del programa , instituciones promotoras, familias y comunidad en general.