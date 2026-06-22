Después de más de 13 años de paralización, incertidumbre y espera, el nuevo hospital Antonio Lorena fue presentado en Cusco, donde se entregó la culminación de la infraestructura y equipamiento de este emblemático proyecto, considerado uno de los hitos más importantes de la salud pública peruana en los últimos años.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de la República, José Balcázar, junto al ministro de Salud, Juan Velasco, ministra de la Mujer, Edith Pariona, gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, y a la embajadora de Francia en el Perú, Nathalie Kennedy, quienes recorrieron las instalaciones del establecimiento que transformará la atención médica especializada en la macrorregión sur, en beneficio de más de dos millones de peruanos.

“Hoy presentamos la joya de la corona al pueblo del Cusco: su nuevo Hospital Antonio Lorena. Este establecimiento es el hospital con mayor tecnología y más moderno de Sudamérica. La primera cirugía cardiovascular con sala híbrida se realizará en Cusco a través de la Renacor del Hospital Nacional Dos de Mayo”, señaló el ministro de Salud.

Con una inversión cercana a los S/ 1 059 millones, el nuevo hospital Antonio Lorena de nivel III-1 está construido en más de 45 000 m2 distribuidos en seis niveles. Contará con tecnología médica de última generación, entre ella el resonador magnético de tres teslas más moderno del Perú y el primero en el sur del país, además de un tomógrafo de 320 cortes que permitirá diagnósticos de alta precisión, así como un acelerador lineal, braquiterapia y angiógrafo de techo híbrido.

Asimismo, dispondrá de más de 19 000 equipos biomédicos y hospitalarios (provenientes de países como Suiza, Alemania, Japón, Estados Unidos y Canadá), 523 camas, 48 consultorios, siete salas de operaciones, tres salas de parto, una sala de cesárea, servicios oncológicos y áreas materno infantiles.

Otro aspecto destacado es que el Hospital Antonio Lorena será el primer establecimiento de salud del país con certificación internacional Leed Healthcare, reconocimiento que acredita altos estándares de eficiencia energética, sostenibilidad ambiental y calidad en el diseño hospitalario.

La culminación de esta infraestructura representa un antes y un después para la atención especializada en el sur del Perú. Miles de pacientes cusqueños ya no tendrían que viajar a Lima para acceder a diagnósticos complejos o tratamientos oncológicos, lo que reducirá tiempos de espera, gastos familiares y brechas históricas en el acceso a servicios de salud de alta complejidad.

Tras la culminación de la infraestructura y el equipamiento iniciará una etapa de pruebas operativas y transferencia a usuarios antes de su ‘marcha blanca’ y puesta en funcionamiento, con el objetivo de garantizar que cada servicio funcione con altos estándares de calidad y seguridad. Una vez culminada esta fase, el Hospital Antonio Lorena iniciará progresivamente la atención a la población.

Paralelamente, se vienen desarrollando procesos de capacitación y entrenamiento dirigidos al personal de salud que operará los nuevos servicios y equipos especializados del hospital. Estas acciones permitirán fortalecer las capacidades de los profesionales y asegurar el aprovechamiento óptimo de la moderna tecnología instalada.

Este proyecto fue ejecutado por el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno con Francia. El trabajo articulado permitió rescatar una obra afectada por problemas técnicos y paralizaciones que durante años impidieron su culminación.