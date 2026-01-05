El último lunes por la mañana, el general PNP Virgilio Velásquez, asumió funciones como jefe de la Región Policial Cusco, en una ceremonia a la que asistieron los altos mandos policiales, militares y políticos de Cusco.

Luego de su designación por parte del Comando de la Policía Nacional del Perú, el general en mención se trasladó desde Lima, donde cumplía funciones en Lurigancho, hasta la Ciudad Imperial, para asumir su nuevo cargo.

“Esta responsabilidad la asumimos con mucha responsabilidad y sencillez, queremos combatir la inseguridad ciudadana, vamos a restablecer el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana”, refirió al inicio de su intervención.

Luego explicó los tres ejes principales en los cuales basará su gestión: la parte preventiva, por la cual buscará fortalecer el control territorial a través de operativos, patrullaje policial en puntos críticos y en el Centro Histórico de Cusco.

Luego habló sobre la parte de investigación, mencionando que, de acuerdo a la Ley 3032 la Policía ha asumido la investigación preliminar en los hechos delictivos, admitiendo que tienen debilidades, por ello capacitarán a su personal para permitir que la justicia llegue a todos de manera rápida.

Finalmente, trabajará en la parte de proyección a la comunidad a través de la División Comunitaria y Participación Ciudadana, “trabajaremos con nuestra comunidad, con los escolares y jóvenes, para infundirles los principios y valores. Cusco tiene más de 10 mil denuncias por violencia contra la mujer, se necesita un trabajo articulado entre públicos y privados para frenar este abuso, es un reto muy importante”, citó.

CIFRAS: