COVID-19: limeño sobrevive comiendo frutas en descomposición en Cusco (VIDEO)

El Estado de Emergencia Sanitaria por coronavirus se prolongó hasta este 26 de abril, fecha en que, posiblemente, se reabran los vuelos y salidas de buses a nivel nacional, hasta entonces todas las personas que se quedaron varadas en distintos puntos del país, deberán subsistir sin los suyos en esta temporada de aislamiento obligatorio.

Cusco, por ser la ciudad más turística del país, alojó una gran cantidad de ciudadanos nacionales y extranjeros varados, que en su mayoría ya fue evacuada; sin embargo, aún queda un gran número de personas atrapadas, casi todos peruanos.

Es el caso de Nathan Guerra, limeño de nacimiento, quien llegó a Cusco a comienzos de marzo, justo antes de darse la alerta por la pandemia. El anhelo de trabajar en una discoteca y ahorrar algo de dinero hicieron que viaje a Cusco con el poco dinero que tenía.

El negocio donde trabajaba Nathan cerró días después de haber llegado a la Ciudad Imperial, quedándose sin trabajo y sin recursos para regresar a Lima, es así que se alojó en un hospedaje del barrio de San Blas.

"Somos seis peruanos en el hostel, ya no tenemos para pagar las camas ni la comida, menos mal la señora es un amor de persona y nos está alojando prácticamente gratis, le pagamos trabajando y limpiando", cuenta el peruano.

Papayas, mangos y plátanos podridos ahora forman parte de su dieta "es esto, o morir de hambre", dice muy seriamente. Él sabe que está atravesando tiempos duros, pero cita que no puede dejarse vencer y que apela a la caridad de la gente para comer algo.

“Todo lo que traigo en la bolsa es regalado, frutas, verduras, un pedazo de queso, un pan duro, todo está en descomposición pero por ejemplo podemos hacer un jugo, el que no llora no mama”, señala.

Sobre los vuelos de ayuda humanitaria refiere que él y sus compañeros no han tenido la suerte de ser trasladados, menciona que al principio tomaron todo a juego, pero después se asustaron bastante y prefirieron no salir de su hospedaje "por aquí no pasa nadie ¿quién nos va a ayudar? pero estoy seguro que superaremos todo esto, nosotros volveremos a trabajar y le pagaremos todo a la señora del hostel", finalizó.

-Cualquier ayuda se puede hacer llegar al Hostel Katu Wasi, ubicado en la calle Suytuqhato en el barrio de San Blas, Centro Histórico de Cusco.

