Cusco: 13 candidatos al Congreso fueron excluidos por mentir en sus hojas de vida

El Jurado Electoral Especial (JEE) - Cusco, hasta el momento ha excluido a 13 candidatos al Congreso de la República, de los cuales uno fue devuelto a carrera por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ocho se hallan en plena apelación y cuatro fueron definitivamente separados de la contienda electoral 2021.

Esta información fue brindada a Correo por el juez superior Rolando Titto, presidente del Jurado Electoral Especial - Cusco, quien señaló que la mayoría de candidatos observados mintió en su hoja de vida, incumpliendo las normas electorales vigentes.

“El JEE ha revisado la hoja de vida de los candidatos y ha excluido a 13 por incongruencias en cuanto a sus ingresos económicos y en cuanto a su patrimonio, también faltan a la verdad u omiten sentencias emitidas por el Poder Judicial”, señaló el funcionario.

Una vez se detectan estas irregularidades, el JEE Cusco emite una resolución de exclusión, la cual puede ser apelada por los candidatos, yéndose el caso a Lima, donde el caso es revisado por el JNE, que emite una sentencia definitiva, corroborando la exclusión o revocándola y devolviendo al candidato a carrera.

En Cusco son cuatro los candidatos que ya no pueden postular por tener sentencia firme del JNE y son: Natali Salas Guevara (Avanza País), por registrar ingresos en el sector público pero no registrar experiencia laboral; Karina Salas Kreisel (Acción Popular), quien señaló tener experiencia laboral en EsSalud y otras clínicas sin embargo declaró no tener ingresos durante el 2019; Adriel Quispe Alvares (Partido Nacionalista Peruano) quien no presentó un recurso de apelación en el plazo establecido y David Canal Onton (Alianza para el Progreso), quien, pese a conocer su exclusión continúa realizando actividades proselitistas junto al candidato presidencial, César Acuña.

Mientras tanto, la candidata Carmela Chunga Echevarría (Juntos por el Perú) fue devuelta a la carrera congresal por el JNE, que se halla en plena evaluación de los expedientes y apelaciones de los candidatos: Efrain Palacios Figueroa, Carlos Pumayali Santiago, Cesar Armando Navinta, Tania Garcia Arzubialde, Nora Nishiyama Delgado, Edith Huamanquispe Villagra y Nayra Catalina Quispe.