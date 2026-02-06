La región Cusco fue sacudida por el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos profesionales al interior de una vivienda en el distrito de San Sebastián. La pareja había sido reportada como desaparecida desde la semana anterior, lo que provocó angustia y desesperación entre sus familiares.

Los fallecidos fueron identificados como Junior Palacios, un abogado de 39 años, y Tirolina Letona, una arquitecta de 36 años, quienes mantenían una relación sentimental. Ambos profesionales fueron reportados como desaparecidos desde el pasado sábado 31 de enero, cuando sus familiares dejaron de tener comunicación con ellos y desconocían su paradero

El pasado miércoles 4 de febrero, los familiares del abogado y la arquitecta realizaron el trágico descubrimiento. Preocupados por la falta de noticias durante varios días, los deudos decidieron ingresar a un inmueble ubicado en la zona conocida como Vía de Evitamiento, en la urbanización San Antonio, donde encontraron los cadáveres de ambos profesionales.

Según las primeras investigaciones, cada una de las víctimas presentaba dos impactos de bala en sus cuerpos. Los cuerpos yacían sobre una cama cubiertos con una cobija, en una escena que desconcertó a las autoridades por su aparente tranquilidad.

Evidencias en la escena del crimen

De acuerdo a las diligencias realizadas por los peritos de criminalística, en la escena se hallaron cuatro casquillos de bala de 9 milímetros. Según las investigaciones preliminares de la Policía Nacional del Perú, el doble homicidio se habría producido entre la noche del sábado 31 de enero y la madrugada del domingo 1 de febrero, aunque los cuerpos fueron descubiertos días después tras la denuncia por desaparición.

Inicialmente, las autoridades consideraron la posibilidad de que se tratara de un robo que terminó en tragedia. Sin embargo, esta hipótesis fue descartada rápidamente, ya que el inmueble se encontraba intacto y no hubo evidencia de forzamiento de puertas o ventanas, ni sustracción de bienes de valor. Solo se registró la ausencia del teléfono celular del abogado.

Investigación apunta a móvil sentimental

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) del Cusco, coronel PNP Walter Poma, brindó detalles sobre las circunstancias en que fueron hallados los cuerpos y las primeras líneas de investigación que sigue la Policía.

“Presentaban impactos de proyectil de arma de fuego, en el lugar el personal ha realizado el levantamiento de cadáver, lógicamente ha realizado una revisión minuciosa de la escena de los hechos hay cuatro casquillos de 9 milímetros. Asimismo, se ha determinado que no hay violencia, tampoco robo o hurto (...) estamos viendo por un caso sentimental”, señaló el coronel Poma.

Las declaraciones del jefe de la Divincri indican que los investigadores están explorando la posibilidad de que se trate de un crimen pasional o relacionado con aspectos sentimentales de las víctimas, aunque no se descarta ninguna línea de investigación hasta tener mayores elementos probatorios.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas de este doble homicidio y determinar la identidad de los responsables. Los peritos están revisando cámaras de seguridad de la zona para identificar movimientos sospechosos y personas que pudieron ingresar al inmueble durante el periodo en que ocurrió el crimen.