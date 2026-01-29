Cumpliéndose el pronóstico de lluvias de fuerte intensidad en varias provincias de Cusco, recientemente, desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, han confirmado que el río Mapacho registró un nivel de 5.7 m en la estación hidrológica Paucartambo, ubicándose en el umbral hidrológico rojo.

Los centros poblados en riesgo serían Paucartambo, Challabamba y Chacllabamba, según informó el Senamhi. Ante esta situación, desde el Instituto Nacional Defensa Civil Perú recomendaron a la población evitar realizar cualquier actividad cercana al citado río.

A su vez, según un último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Cusco, los sectores en alto riesgo en la zona de Paucartambo son: Llaychu, Sunchubamba y Challabamba.

Las autoridades piden máxima precaución a los pobladores, para que eviten exponerse cruzando ríos o carreteras, ya que existe riesgo de derrumbes y desbordes.

Autoridades del Coer Cusco se trasladan a esta zona, así como a los sectores de Paruro y Calca, donde las intensas lluvias también ocasionan estragos.