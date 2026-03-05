Luego de registrarse una deflagración en la estación de válvulas en el distrito de Megantoni, Cusco; el Ministerio de Salud (Minsa), en coordinación con la municipalidad distrital, movilizó una brigada especializada de la Microred Camisea, integrada por el puesto de salud de Timpia y el centro de salud Camisea, para atender a la población machiguenga de la comunidad Alto Saringabeni y asegurar que la integridad de las poblaciones indígenas del lugar.

Este desplazamiento permitió la atención de salud de 35 personas con efectos a la salud como dolor de ojos, ardor en la piel, problemas digestivos y ansiedad por dicha situación. Asimismo, el sector continúa, a través del Centro de Operaciones en Salud, con el monitoreo constante en la zona para realizar el seguimiento de las poblaciones cercanas ante posibles reportes esta información se mantiene en proceso de validación mientras continúan las evaluaciones técnicas y el monitoreo permanente en toda la zona de influencia para descartar impactos tardíos en la salud pública.

El viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas, informó que luego del incidente se realizaron coordinaciones con el gobierno local y se movilizaron las brigadas para atender a la población, siendo la respuesta del personal de salud a 6 profesionales de salud en el primer minuto del evento y luego salieron 15 profesionales adicionales para atender a las comunidades indígenas ubicadas en alrededores de la zona.

“Nosotros como Ministerio de Salud estamos presentes en la zona. Hay que subrayar que a pesar de las dificultades geográficas y de comunicación, hay un equipo de 24 profesionales de salud que están en la zona desde el 3 de marzo para evaluar el estado de salud de las personas que viven alrededores de Camisea y como sector hemos atendido a 35 pacientes con afecciones leves, pero, sin embargo, vamos a seguir en la zona para monitorear y vigilar constantemente la salud de las comunidades”, enfatizó.

COMUNIDADES SON EVALUADAS

El Ministerio de Salud anunció que a partir del jueves 5 de marzo se desarrollará, a través de Minsa Móvil, una campaña médica especializada en las comunidades de Kitaparay, Sababantiari y Saringabeni, ubicadas en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco.

Durante esta jornada se brindará atención gratuita en las especialidades de Pediatría, Cardiología, Medicina Interna, Medicina Familiar, Neumología, Dermatología y Oftalmología. Asimismo, se realizará la entrega gratuita de medicamentos, garantizando una atención integral y oportuna a la población.

Asimismo, se informa que no solo se realizarán atenciones especializadas, sino que también se llevará a cabo la evaluación y monitoreo de la calidad del aire en la zona, como parte de las acciones orientadas a asegurar un abordaje integral de la situación.

DATO:

Una fuga y posterior deflagración de gas se registró recientemente en el ducto que transporta este elemento desde Cmaisea en Cusco. Como consecuencia se han reportado pobladores pfresuntamente afectados y el Estado ha resulto reacionalizar el GNV hasta por dos semanas.