En una muestra de mala praxis profesional en el traslado de detenidos, efectivos de la Policía en Cusco, dejaron que un presunto asaltante escapara mientras era conducido para realizar distintas diligencias.

El hecho fue confirmado por el jefe de la Unidad de Orden y Seguridad de Cusco, coronel PNP Carlos Guizado, quien señaló que el ladrón se halla como no habido y es intensamente buscado por los efectivos del orden.

“El año pasado él robó una casa de cambios, el personal Terna desplegó sus agentes de inteligencia y se procedió con su detención, siendo puesto a disposición de la Comisaría de Wanchaq. Hay un procedimiento que se debe realizar con los detenidos y fue trasladado en una unidad móvil al médico legista y al momento en que tenían que imprimir sus huellas dactilares, aprovechó un descuido del efectivo policial y se dio a la fuga”, señaló el agente del orden.

El policía, bastante contrariado, señaló que el hecho no iba a pasar desapercibido, y que los causantes de la fuga recibirían una drástica sanción por lo ocurrido.

“La responsabiloidad es penal y administrativa, ya la Fiscalía tiene conocimiento, también Inspectoría, ha sido una negligencia del efectivo policial ya que sabe todas las medidas que debe de tener”, acotó.

DATO:

- Hace pocos días en Cusco, una mayor de la Policía sufrió un presunto asalto y perdió hasta 30 pruebas de alcoholemia, en medio de casos de investigación contra conductores ebrios.