El último sábado pobladores de la provincia de Chumbivilcas (Cusco), tomaron y bloquearon el Corredor Minero del Sur, en medio de una serie de reuniones fallidas con la empresa minera MMG Las Bambas, a la que acusan de no presentarse a sus encuentros con propuestas concretas a sus demandas.

Es así que este jueves, tras una reunión un día antes con representantes del Ejecutivo y de la empresa privada, los manifestantes radicalizaron su medida de protesta, señalando que aún no hallan consenso con MMG Las Bambas, por lo que la vía nacional permanecerá bloqueada hasta nuevo aviso.

En conversación con Wilber Fuentes, secretario general del Frente de Defensa de Los Intereses de Chumbivilcas, señaló a Correo que el número de bloqueos ha aumentado y ahora hay distintos piquetes hasta en 10 comunidades a lo largo de la vía.

También refirió que hasta el momento no reciben contacto por parte de la Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana del Ministerio de Energía y Minas, la Presidencia del Consejo de Ministros, MMG Las Bambas o alguna cartera ministerial, por lo que se encuentran en compás de espera.

Daniel Colque, presidente de la comunidad de Collana, mencionó que para el jueves se establecieron piquetes de manifestantes en toda la faja que corresponde a su jurisdicción, desde Huaylla Huaylla (Livitaca), hasta Kente Tocopatapa (Velille), donde los comuneros amenazaron con realizar plantaciones y hasta edificar casas en pleno Corredor Minero del Sur, asegurando que pueden hacerlo porque la tierra les pertenece.

SIN VISOS DE SOLUCIÓN.

Mientras tanto los comuneros continúan pidiendo ser considerados dentro de la planilla de prestadores de servicios para la mina, señalando que esta les habría ofrecido el 8% de participación en el rubro transporte, cuando ellos pretenden por lo menos un 20%.

“Ha fracasado el diálogo, la minera no quiere aportar, las comunidades exigimos el 20% de los tractos, pero la mina sólo quiere dar el 8%, esto no es justo y hasta que no logremos nuestros objetivos el bloqueo continuará”, añadió Wilber Fuentes.

Sobre este punto los manifestantes reclaman que las propuestas de pago por el servicio de transporte de minerales y guiado con camionetas ‘liebre’ es mucho inferior al que actualmente pagan a sus proveedores, según ellos a fin de desanimarlos de proseguir con un futuro contrato de prestación de servicios.

El dirigente finalmente refirió que la mina se niega a reconocer a 10 comunidades de Chumbivilcas dentro del área de interés ambiental a fin de no otorgarle los derechos que le corresponden, acotando que no están cumpliendo a cabalidad los acuerdos tomados en otras reuniones.

DATO:

- El 27 de octubre pasado la premier Mirtha Vásquez había logrado entablar un acuerdo con los manifestantes de Chumbivilcas, quienes liberaron la vía nacional luego de firmar un documento por el cual a partir de enero del 2022, la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso recibirían canon minero proveniente de la empresa Las Bambas, sin embargo el último sábado volvieron a tomar el camino.