En Cusco se inauguró la infraestructura de defensa ribereña orientada a proteger la vida, los hogares y los medios de subsistencia de aproximadamente 900 familias que cada temporada de lluvias enfrentaban el riesgo permanente del desborde del río en el distrito de Pitumarca, provincia de Canchis.

Dicha intervención que corresponde a la “instalación de servicios contra inundaciones en la zona urbana del distrito de Pitumarca”, supera los 15 millones de soles de inversión y marca un hito para esa localidad, pues responde a una problemática histórica que alcanzó su punto más crítico durante las inundaciones de enero de 2010.

En esa fecha, decenas de viviendas colapsaron y más de 26 hectáreas de cultivos fueron arrasadas. Hoy, la nueva defensa ribereña, con muros de concreto ciclópeo, gaviones y estructuras de contención construidas a lo largo de 3.5 kilómetros, brinda una protección integral a zonas urbanas y agrícolas altamente vulnerables.

Durante la ceremonia, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, destacó que esta obra es una muestra clara de que la prevención y la gestión del riesgo son pilares para garantizar desarrollo. “Cuando protegemos a una familia de una inundación, protegemos su derecho a vivir con dignidad, a mantener sus cultivos, su vivienda y su tranquilidad. Esta obra no solo es ingeniería, es un acto de justicia y de respeto a la vida”, subrayó.

Cabe indicar que, durante años, las familias vivieron con el temor constante de perderlo todo debido al incremento del caudal del río. Ahora, la población reconoce que la obra fortalece su resiliencia, mejora la seguridad de sus hogares y crea mejores condiciones para el desarrollo productivo, especialmente del agro local.