El 3° Despacho de Investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Cusco, consiguió que el juzgado dicte sentencia condenatoria con cadena perpetua, contra B.A.M.P. (28) y D.V.V.P. (36) coautores del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo, subtipo robo agravado en grado consumado, en agravio de cuatro ciudadanos.

En la madrugada del 23 de octubre del 2024, los agraviados, tres ciudadanos y un menor de edad, se reunieron para departir en inmediaciones de la calle Huaynapata del centro de la ciudad del Cusco, cuando uno de ellos fue interceptado por los sentenciados, quienes se hicieron pasar por efectivos policiales del grupo terna, que con violencia golpearon y robaron los celulares de los agraviados, que respondieron a la primera agresión de su amigo.

Después de los hechos de violencia, uno de los agraviados pudo pedir ayuda al personal de Serenazgo que se encontraba por el lugar, coordinando con su base para poder intervenir a los delincuentes que emprendieron huida por algunas calles adyacentes.

Los hechos fueron registrados por las cámaras de seguridad de la municipalidad de Cusco, cuyo personal de Serenazgo, junto a la Policía, pudieron rastrear e intervenir a los responsables del delito, gracias al sistema GPS de uno de los teléfonos robados.

Conocidos los hechos, el representante del Ministerio Público, dirigió la investigación reuniendo los elementos de convicción necesarios, para solicitar en primer término su prisión preventiva y posterior sentencia a cargo del Juzgado Penal Colegiado Supra provincial de Cusco, que ordenó la sentencia de cadena perpetua que se computa desde el 23 de octubre del año 2024 (fecha de su efectiva detención), más el pago de 2 500 soles por reparación civil.