El último martes, la Policía en Cusco confirmó la captura de Jesús Arriaga (25), colectivero acusado por la muerte de una menor de 12 años de edad, quien habría tomado su unidad para dirigirse a su vivienda, apareciendo sin vida poco tiempo después.

El general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, confirmó a Correo la captura del imputado por el presunto delito de feminicidio, quien fue detenido por agentes de la Comisaría de Anta tras una labor de investigación.

“El sujeto intercepta a la menor cuando sale de su colegio porque hace taxi colectivo y finalmente al quedarse sola la conduce hasta su domicilio donde la asesina utilizando una comba. Posteriormente a través de cámaras de vigilancia se identifica el vehículo que manejaba y se da con su paradero final”, señaló el mando policial.

También refirió que, pese a la negativa por contar lo sucedido, en la casa del hombre (Huarocondo) se halló una comba de construcción, herramienta con la cual habría atacado a la pequeña, además de ropas manchadas con sangre.

Una prueba contundente sobre su relación con el caso son los vídeos de vigilancia obtenidos por los deudos de la menor, donde se ve a la menor abordando el vehículo del imputado, Cabe señalar que pruebas de luminol arrojaron positivo para presencia de sangre en la unidad del detenido.

“Presumimos que al quedarse sola la niña en el vehículo la condujo hasta su casa para abusar de ella, la menor fue hallada sin prendas íntimas está con detención preliminar según la Fiscalía. Como todo sujeto que comete un delito no habla, pero con todas las evidencias se puede decir que tenemos al responsable de los hechos”, acotó el coronel PNP Walter Poma, jefe de la División de Investigación de Crímenes del Cusco.

El caso ya está en manos del Ministerio Público, que ordenaría prisión preventiva en las siguientes horas, en tanto, el imputado tiene siete días de detención preliminar, la Policía continúa con la investigación.

DATO:

- Nilo Polo, padre de la menor Luciana Polo (12), exigió todo el peso de la ley para el imputado, señalando que merece cadena perpetua por la extrema crueldad con la que actuó.