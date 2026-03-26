La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, en coorganización con la Asociación de Teatro Cusco, presentó el programa oficial del ‘I Encuentro de Celebración del Día Mundial del Teatro Cusqueño’, una iniciativa que busca fortalecer el acceso a la diversidad de expresiones culturales y reafirmar el teatro como un derecho humano fundamental.

Este evento, que se desarrollará del 27 al 30 de marzo de 2026, reúne a 14 agrupaciones intergeneracionales de teatro cusqueño, cuyas propuestas escénicas contemporáneas reflejan la riqueza cultural, la resiliencia social y el compromiso con el desarrollo sostenible desde las artes, según informó el subdirector de Industrias Culturales y Artes Hilario Arqque.

La actividad es organizada en el marco de los principios de libertad creativa y promoción de la diversidad cultural. Durante cuatro días, el público podrá disfrutar de una variada programación dirigida a todas las edades, con la participación de reconocidos colectivos escénicos locales como Cuscuentos, Grupo Darte, Asociación Cultural Q’ente, Comunidad Artístico Social Ágora, Transdisciplinar Escénicas, Teatro de Luka, Alma Andina, Compañía de Teatro Mysterium, entre otros.

El evento inaugural se realizará el 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, a partir de las 17:00 horas en la Plaza Regocijo, marcando el inicio de una fiesta cultural que continuará en diversos espacios emblemáticos de la ciudad, como el Auditorio del Museo Histórico Regional del Inca Garcilaso de la Vega, Sala Killa, Teatro de San Jerónimo y la Sala Inti del Teatro Municipal.

Este encuentro tiene como objetivo contribuir al cierre de brechas en el acceso a las artes escénicas, promoviendo la participación ciudadana y el reconocimiento del teatro como patrimonio vivo del Cusco contemporáneo.