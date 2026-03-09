La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Cusco obtuvo una sentencia de 2 años, 3 meses y 24 días de prisión efectiva contra David Mendoza Ccari por los delitos de conducción en estado de ebriedad y falsedad genérica en concurso real.

El caso se registró en el distrito de San Sebastián, donde el imputado provocó un accidente de tránsito mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

Intentó huir y suplantar la identidad de su primo

De acuerdo con la investigación fiscal, Mendoza Ccari colisionó su vehículo contra otra unidad y posteriormente intentó darse a la fuga.

Tras ser intervenido por agentes de la Policía Nacional del Perú, el conductor proporcionó el nombre de su primo, Miguel López, e incluso presentó el Documento Nacional de Identidad (DNI) de este último.

La suplantación ocurrió durante el procedimiento de dosaje etílico realizado en la Sanidad Policial.

Resultado del dosaje superó ampliamente el límite legal

El examen de laboratorio determinó que el imputado tenía 2,07 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra muy por encima del límite permitido para conducir.

Según la Fiscalía, el acusado actuó con dolo al intentar inducir a error a las autoridades, con el objetivo de evadir su responsabilidad penal.

Sentencia efectiva por antecedentes penales

Durante la audiencia de terminación anticipada, el juzgado evaluó las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

El tribunal también consideró que el sentenciado ya se encontraba recluido en el Penal de Sicuani por el delito de omisión a la asistencia familiar y contaba con antecedentes penales previos.

Por este motivo, se determinó que la nueva condena sea de carácter efectivo y se cumpla después de finalizar la pena actual.

Cancelan licencia de conducir

Como parte de la sentencia, el juzgado dispuso la cancelación definitiva de la licencia de conducir del imputado como medida de inhabilitación.

Asimismo, se estableció el pago de S/ 2.200 por concepto de reparación civil, monto que fue cancelado y distribuido entre: