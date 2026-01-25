Un presunto caso de estafa en Cusco por poco termina en tragedia, luego que un ciudadano de República Checa incendiara parcialmente una tienda de venta de motocicletas, donde asegura lo estafaron y no le daban solución a sus reclamos.

Tras la difusión de imágenes de un hombre, que rocía gasolina en la puerta de un local ubicado en la calle Huayna Cápac, para luego prenderle fuego e incluso resultar afectado, huyendo con su motocicleta en llamas, la Policía dio con el sujeto, resultando que se trataba de un ciudadano extranjero.

Álex Jamer (33) es el nombre del ciudadano checo, quien fue detenido el último fin de semana en Cusco, luego de un trabajo de seguimiento e identificación por parte de la Policía.

Se supo que el acusado cayó por inmediaciones del óvalo Pachacúteq, donde tenía la motocicleta que había usado para perpetrar el hecho. El vehículo menor mostraba características particulares a las vistas en los vídeos y mostraba señales de haber resultado quemada.

El general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, mencionó que a su captura el hombre no negó lo sucedido, manifestando que el año pasado había adquirido una motocicleta en la referida tienda, sintiéndose estafado y desatendido luego de varios reclamos que les hizo llegar, por ello habría tomado la resolución de atacar el comercio.

El extranjero también presentaba heridas en ambos brazos producto de la combustión, tras su detención permanece recluido en la División de Investigación de Crímenes, cabe resaltar que tras su ataque, una mujer y su menor hijo resultaron afectados.