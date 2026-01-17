La denominada temporada de lluvias se perfila con bastante fuerza en Cusco, donde las precipitaciones pluviales no solo ponen en riesgo a los locales, sino también a visitantes, ya que gran parte de los atractivos turísticos se hallan en zonas rurales.

Es así que, tras una reunión entre respresentantes de Cultura Cusco, pobladores y operadores de turismo, se acordó la suspensión temporal del ingreso al Parque Arqueológico de Choquequirao, como medida preventiva orientada a salvaguardar la vida y la integridad de los visitantes, operadores turísticos y poblaciones vinculadas a este importante destino del patrimonio cultural del país.

La decisión se sustentaría en informes técnicos emitidos por las autoridades locales y los organismos competentes en gestión del riesgo, y entrará en vigencia a partir del 1 de febrero de 2026, comprendiendo todos los accesos al parque.

Durante la reunión, también se acordaron acciones frente a los riesgos identificados. En el encuentro participaron representantes del Gobierno Regional Cusco, la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad, la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, las municipalidades distritales de Mollepata y San Pedro de Cachora, así como la Junta Directiva de Arrieros de Cachora, cuyas exposiciones técnicas permitieron contar con un diagnóstico integral sobre el estado actual de la ruta turística.

“Hemos tenido un debate bastante largo sobre el pronóstico de lluvias para este trimestre sobre lluvias, caida de rocas, colapso de puentes, es una probabilidad que se puede volver a dar, por ello debemos tomar acciones preventivas con el cierre temporal de todas las rutas de acceso a Choquequirao como Santa Teresa, Cachona o Mollepata por 30 días desde el 1 de febrero”, citó el director de Gestión de Riesgos del Gobierno Regional Cusco, Miguel Oscco.

El funcionario también confirmó que durante todo febrero, el Camino Inca a Machu Picchu será cerrado como todos los años en esa época, esto a fin de realizar labores de conservación y acondicionamiento de la ruta, también para salvaguardar la integridad de locales y turistas debido a deslizamientos en la zona.