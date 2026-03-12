En medio de la crisis energética que afronta Perú, luego de la rotura del ducto de gas que transporta este material desde Camisea (Cusco), para su tratamiento y posterior uso a nivel nacional e internacional, la Transportadora de Gas del Perú (TGP), ha anunciado que las reparaciones tras este evento van en un 74 %.

A través de una última comunicación, establecida la tarde del jueves, se confirmó que a las 04:00 horas del día se culminó con el proceso de soldadura de la tubería de gas natural, y posteriormente a las 06:00 horas se inició el proceso de inertización y barrido (desplazamiento del aire contenido al interior del ducto).

“Una vez culminado este proceso, se procederá a nivelar las presiones a lo largo de todo el ducto de gas natural, para luego iniciar con la primera etapa de inyección progresiva desde la planta Malvinas. Respecto al ducto de líquidos, hoy se tiene programado trabajar en la extracción, reemplazo y soldadura. Posteriormente, se iniciará el llenado del mismo con LGN”, refiere textualmente la comunicación.

También mencionaron que, para incrementar la capacidad de transporte, es necesario que la planta Malvinas reinicie su operación, lo que a su vez requiere que el ducto de líquidos esté completamente habilitado, refiriendo que el cronograma de reinicio de operaciones se mantiene para el 14 de marzo.

CONTEXTO

El 1 de marzo, a través de un comunicado, la empresa Cálidda confirmó que el Ministerio de Energía y Minas dispuso una declaratoria de emergencia para que la Transportadora de Gas del Perú (TGP) realice las gestiones correspondientes en atención a la fuga detectada en un ducto de Camisea. Medida incluye la suspensión del transporte y el racionamiento del servicio.

En un comunicado del Ministerio de Energía y Minas, se informó que, ante la detección de una fuga de gas acompañada de una deflagración en la estación de válvulas ubicadas en el kilómetro 43 (KP 43) del eje energético ubicado en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, departamento de Cusco, se activaron los protocolos establecidos en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La empresa operadora TGP activó su plan de respuesta de emergencia, procediendo al cierre inmediato de válvulas y al aislamiento del tramo comprometido. Asimismo, se dispuso la suspensión temporal del transporte de líquidos de gas natural (LGN) y la interrupción de la inyección de gas natural (GN) en el punto de recepción del Sistema de Transporte, como medida preventiva.