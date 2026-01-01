La Policía Nacional confirmó la detención de cuatro trabajadores vinculados a las empresas Peru Rail e Inca Rail tras el choque frontal de dos trenes en la vía férrea hacia Machu Picchu. Los intervenidos operaban como maquinistas y ayudantes al interior de las unidades al momento del accidente.

Como parte de las primeras acciones, los detenidos fueron sometidos a pruebas de alcoholemia para descartar que hayan estado bajo los efectos del alcohol durante el servicio. Los resultados aún no han sido difundidos, pero forman parte del conjunto de diligencias que viene realizando la Fiscalía para determinar responsabilidades.

Estas pruebas se suman a la revisión de registros operativos, comunicaciones y otros elementos técnicos vinculados a la operación de los trenes.

Fiscalía investiga posible negligencia

La investigación está a cargo de la fiscal adjunta provincial Rosa Isabel Vicente Vásquez, quien supervisa el retiro de las unidades accidentadas, la toma de declaraciones y los peritajes técnicos.

El objetivo es establecer si el siniestro se produjo por errores humanos, fallas en los protocolos de seguridad o deficiencias en los sistemas de control ferroviario.

Mientras tanto, el jefe de la Región Policial Cusco, general Julio Becerra, informó que el caso continúa en evaluación y que no se descarta que más personas sean citadas o intervenidas conforme avancen las diligencias.

Las autoridades buscan reconstruir con precisión cómo se produjo el choque para identificar a todos los responsables.