Efectivos policiales de las comisarías de Chinchaypucyo, Ancahuasi y Santo Tomás, pertenecientes a la Región Policial Cusco, lograron la intervención y detención de cuatro personas presuntamente implicadas en el delito contra la voluntad popular – suplantación de votantes; hechos registrados el 12 de abril de 2026 durante el desarrollo de los comicios generales en las provincias de Anta y Chumbivilcas.

Rosa Pillco, Goyo Mejía, Alixson Puente y Silvestre Triveño son las personas intervenidas en diversos locales de votación. Según las primeras investigaciones, estos ciudadanos habrían intentado o ejercido el voto utilizando documentos de identidad pertenecientes a terceros, vulnerando con ello el derecho de sufragio y la transparencia del proceso electoral.

Tras la alerta emitida por los miembros de mesa y coordinadores de la Onpe, los agentes policiales actuaron de manera inmediata en las instituciones educativas 50117 (Chinchaypucyo), 50123 San Luis Gonzaga (Ancahuasi), 56248 (Santo Tomás) y José Carlos Mariátegui (Llusco). Durante las diligencias de ley, se constató en flagrancia el intento de suplantación, procediendo a la detención de los implicados.

Los intervenidos fueron trasladados y puestos a disposición de las dependencias policiales correspondientes para continuar con las investigaciones en coordinación con el Ministerio Público.