La Vía Expresa, obra de 6.8 kilómetros para solucionar el tránsito vehicular en la ciudad de Cusco, se encuentra en el ‘período de notificación de defectos’, plazo mediante el cual la ejecutora china Gezhouba Group, es responsable de corregir los defectos hallados en el proyecto vial, así como el levantamiento de observaciones. Así, el plazo para cumplir con esta responsabilidad a cargo de la ejecutora, concluirá el 7 de diciembre del presente año.

Respecto a los constantes accidentes vehiculares que se presentan en la Vía Expresa, el 99 % de los incidentes corresponden a la irresponsabilidad de los conductores que no respetan las señales de tránsito.

“Quienes ocasionaron daños en la infraestructura pública, son denunciados para que éstos mismos reparen las rejas centrales, luminarias, postes viales y algunos semáforos”, refirió el coordinador general del Proder, Raúl Tupayachi, al tiempo de enfatizar que todos los accidentes nada tienen que ver con el tema del diseño de la vía que une los distritos del Cusco, Wanchaq, San Sebastián y San Jerónimo con cuatro carriles para el tránsito de vehículos, puentes, áreas verdes, ciclovías y óvalos para solucionar el problema del tránsito vehicular en la ciudad imperial.

La entidad regional, al momento de recibir dicha obra ha identificado 300 observaciones, de acuerdo al reporte de la supervisora Nippon Koei Lac; de las cuales, el 83 % ya han sido levantadas por la contratista.

En el último trimestre del presente año, se efectivizará el trabajo de campo para identificar alguna otra observación atribuible a la contratista, así como a la ejecución de los trabajos. En caso de no superarse el trabajo planteado, se procederá a hacer efectivas las cartas de garantía de la ejecutora.