El Gobierno Regional de Cusco declaró de interés regional y necesidad pública el fortalecimiento de la cadena de valor de la papa nativa, mediante la Ordenanza Regional N.º 278-2026-CRC/GRC, publicada este domingo en el diario El Peruano.

Además, la norma instaura el 24 de junio como el “Día de la Papa Nativa y del Conservacionista”; no solo porque se revalora la identidad cultural, sino que genera una oportunidad comercial estratégica para la promoción de ferias y el agroturismo en la región.

Según el documento, dispone también la creación de una Mesa Técnica Regional de la Papa Nativa, la cual deberá instalarse en un plazo máximo de 60 días. Estará integrada por las gerencias regionales de Desarrollo Económico (que la presidirá), Agricultura (secretaría técnica), Recursos Naturales, Producción, Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, además de instituciones como el INIA, AGRO RURAL Cusco, Senasa, Agroideas, Agromercado, proyecto Puna resiliente, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, CIP, representantes de organizaciones de la papa nativa y/o conservacionistas, representante de gobiernos locales y representantes del sector privado.

Según el texto de la ordenanza, la medida busca revertir la pérdida de variedades y de conocimientos ancestrales generada por la falta de políticas específicas, la débil articulación entre productos y mercados y la escasa industrialización del cultivo, que actualmente se comercializa mayormente como producto fresco y sin valor agregado.

La norma también encarga a la mesa técnica la elaboración de un plan operativo específico, en un plazo de 90 días desde su instalación, que deberá definir zonas priorizadas, mecanismos de articulación financiera y estrategias para el acceso a mercados diferenciados.

La propuesta contó con opiniones favorables de las municipalidades provinciales de Canchis, Paucartambo, Calca, Quispicanchi y Acomayo.