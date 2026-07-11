La Policía Nacional del Perú intervino a un hombre investigado por su presunta participación en el incendio forestal registrado en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, en la zona de Llaullipata, sector Kespewara, en Cusco. De acuerdo con el reporte de RPP, el fuego afectó aproximadamente tres hectáreas de pastizales y arbustos, sin dejar personas heridas.

La alerta fue comunicada por vecinos y personas que transitaban por el sector, quienes informaron del avance de las llamas a la Central de Monitoreo de la Municipalidad Provincial del Cusco. Cerca de 25 agentes de Serenazgo acudieron inicialmente para apoyar en el control del fuego hasta la llegada de los equipos especializados.

Posteriormente, 18 bomberos y personal de Defensa Civil trabajaron durante varias horas para sofocar el incendio y evitar que se extendiera hacia otros espacios del parque arqueológico. Tras la emergencia, el intervenido quedó a disposición de la Policía para continuar con las diligencias correspondientes.

¿Cómo se originó el fuego?

Según información preliminar de Serenazgo, el hombre intervenido habría señalado tener problemas mentales. La Policía continúa con las investigaciones para establecer las circunstancias en las que se inició el fuego y determinar responsabilidades.

El comandante departamental de Bomberos de Cusco, David Taboada, informó que en lo que va del año se han atendido 17 incendios forestales en la región, principalmente en la provincia de La Convención. Además, advirtió que estos eventos podrían incrementarse por la temporada de sequía y los fuertes vientos.

Taboada explicó que la mayoría de incendios forestales registrados en la región tienen relación con acciones humanas, como descuidos o la práctica conocida como roce. Ante ello, pidió a la población evitar estas actividades y reportar cualquier emergencia a la línea 105.

En el Código Penal peruano, el delito de provocar un incendio contempla una pena privativa de libertad de tres a diez años, según el artículo 273. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar si el caso corresponde a esta figura penal.