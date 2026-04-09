La madrugada del último jueves, una llamada anónima alertó a las autoridades cusqueñas acerca de una presunta infracción que se cometía en el distrito de San Jerónimo, donde vecinos denunciaron al alcalde distrital, por presuntamente consumir bebidas alcohólicas junto a otros funcionarios en el interior de un vehículo municipal.

El hecho fue confirmado por el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, quien indicó que a mérito de la denuncia, agentes de la comisaría del sector llegaron hasta la APV Virgen del Rosario, donde detuvieron al alcalde y otros funcionarios.

“Personal de la comisaría evidencia cinco personas, el conductor, el alcalde y tres funcionarios de Relaciones Públicas, en ese momento se evidencia la presencia de botellas de cerveza y latas (...) Fueron intervenidos por el presunto delito contra la administración pública - peculado de uso, posteriormente se realizaron los exámenes toxicológicos y dosaje, resultando positivo el examen cuantitativo tanto del alcalde como de otro acompañante”, refirió el mando policial.

Luego mencionó que los intervenidos fueron puestos a disposición de la Policía Anticorrupción de Cusco para las acciones correspondientes y que las indagaciones se llevan a cabo juntamente al Ministerio Público.