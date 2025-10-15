La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención, luego de la investigación y proceso judicial penal, consiguió que el juzgado dicte sentencia condenatoria de dos años y ocho meses de pena privativa de libertad efectiva, sin ejecución previsional hasta que ésta quede consentida o ejecutoriada en segunda instancia, contra Gladys Montalvo, exalcaldesa de la Municipalidad Distrital de Ocobamba (Cusco), por la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de delitos cometidos por funcionarios públicos, sub tipo peculado de uso.

De la investigación se tiene que el 10 de agosto del 2022, la alcaldesa comunica al conductor de la camioneta asignada al despacho edil, que debía trasladar al hermano de la alcaldesa y otra persona más, del distrito de Ocobamba en la provincia de La Convención hasta la ciudad de Cusco, donde fue informado que además debían viajar hasta la ciudad de Puerto Maldonado en la región Madre de Dios, donde sufrieron un accidente de tránsito a su retorno.

Durante el proceso judicial, se ha probado que la acusada, en su condición de alcaldesa ha utilizado la unidad vehicular para fines personales; tanto más que, a consecuencia de su utilización, han generado daños materiales en la camioneta y se ha utilizado los servicios de dos trabajadores en horario laboral, además del combustible utilizado en el viaje.

Por los hechos, además de la pena privativa de libertad, el juzgado ordenó la pena de diez años de inhabilitación, para ejercer u obtener cargo público o función pública y contratar con el Estado, además se impuso la pena de 180 días multa, equivalente a la suma de 7 497soles y el pago de ocho mil soles por reparación civil a favor de la parte agraviada, que es el Estado.