Cultura Profética llegará a Lima con un nuevo show este 8 de octubre en Costa 21, para presentar las canciones de su anticipado séptimo álbum de estudio y repasará los mayores éxitos de su trayectoria, incluyendo canciones emblemáticas como “La Complicidad”, “Ilegal”, “Saca, Prende y Sorprende”, “Para Estar”, entre otros temas que han consolidado a la agrupación.

Con más de dos décadas de carrera, la banda ha construido un lenguaje propio y estilo único que fusiona reggae roots, jazz, soul y ritmos caribeños; consolidándose como un referente de la música latinoamericana.

Sobre Cultura Profética

La banda puertorriqueña integrada por Willy, Eliut González (guitarra), Juan Carlos Sulsona (teclados) y Omar Silva (guitarra y bajo), continúa cautivando al mundo, siempre fiel a sus raíces, con la potencia de su identidad y destreza musical que la acompañan hace casi tres décadas.

En esta nueva etapa, la agrupación se unió oficialmente a Rimas Entertainment, una de las discográficas más influyentes en la escena musical actual.

A lo largo de su trayectoria, la banda ganadora del Latin Grammy en el 2020 en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa con su disco “Sobrevolando”, ha recibido múltiples reconocimientos por su aporte musical y cultural, destacando por su autenticidad, independencia artística y la calidad de sus presentaciones en vivo.

Las entradas para el concierto están disponibles en Teleticket, con una preventa exclusiva de hasta 15% de descuento con tarjetas Interbank el 4 y 5 de junio.