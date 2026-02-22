Un bebé de un año y su hermana de 11 murieron envenenados luego de consumir carne del sapo “bodoque” durante el desayuno en la comunidad nativa de Alto Parijari, distrito de Unión Asháninka, provincia de La Convención, región Cusco. Otros cuatro integrantes de la familia Inti Machunque también resultaron intoxicados tras ingerir el mismo alimento y fueron trasladados de emergencia a centros hospitalarios de la zona.

El cuadro clínico se desencadenó minutos después de la ingesta, cuando todos los comensales comenzaron a presentar cólicos severos y síntomas compatibles con un envenenamiento agudo. Los menores fueron los más vulnerables y no lograron superar la crisis pese a los esfuerzos por atenderlos a tiempo.

Las autoridades manejan dos hipótesis sobre lo ocurrido: que la familia haya confundido el “bodoque” comestible con una variedad venenosa de apariencia similar, o que el animal no haya sido correctamente lavado y manipulado antes de su cocción. Cualquiera de los dos escenarios habría bastado para provocar la intoxicación masiva que terminó con la vida de los dos niños.

Los cuatro sobrevivientes, incluido Diomedes Inti Machunque (33), padre de los menores fallecidos, fueron atendidos primero en el centro de salud de Pichari y luego referidos al Hospital San Juan de Kimbiri. Según información preliminar, su evolución es favorable, aunque deberán someterse a nuevas evaluaciones para descartar complicaciones derivadas del potente veneno que portan algunos anfibios silvestres.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal del sector salud abrieron una investigación para determinar con exactitud las causas de la tragedia. Las diligencias buscan establecer si se trató de una confusión entre especies de anfibios o de una preparación inadecuada del alimento consumido por la familia.

Algunos allegados de la familia revelaron que el consumo de este tipo de carne no era extraño en la comunidad, pues las limitaciones económicas y las tradiciones alimentarias ancestrales del territorio amazónico del Vraem llevan a muchas familias a nutrirse de los recursos del entorno.