En menos de 48 horas, la Fiscalía Provincial Penal de Chumbivilcas, en el distrito fiscal de Cusco, logró que se condene, mediante procesos de terminación anticipada, a Silvestre Triveño (61) y Alixson Pacco (27) por el delito contra el derecho de sufragio en la modalidad de suplantación de votante.

Según la investigación, ambos ciudadanos fueron intervenidos en flagrancia delito el 12 de abril de 2026, día de las Elecciones Generales 2026, cuando pretendían emitir votos fraudulentos en distintas instituciones educativas de la provincia de Chumbivilcas.

En el primer caso, Silvestre Triveño fue intervenido en la I. E. José Carlos Mariátegui, ubicado en el distrito de Llusco, al intentar votar con el DNI de su vecino, Nazario Achinquipa, alegando que este se encontraba mal de salud.

En el segundo caso, Alixson Pacco fue intervenido en la I. E. 56248, ubicada en Santo Tomás, cuando se hacía pasar por su progenitor, Clímaco Pacco. El personal de la Onpe y los miembros de mesa notaron la irregularidad antes de que concretara el acto.

Tras la detención de ambas personas, las pruebas biométricas dactilares confirmaron que ninguno de los imputados coincidía con la identidad de los documentos que portaban.

Durante las audiencias, los imputados aceptaron los cargos formulados por el Ministerio Público y se acogieron al mecanismo de la terminación anticipada. Como resultado, se impuso a cada uno la pena de un año y tres meses de privación de libertad, suspendida en su ejecución bajo reglas de conducta.

DATO:

- Los sentenciados cumplieron con el pago inmediato de S/ 800 cada uno por concepto de reparación civil a favor del Estado.