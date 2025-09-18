Cusco, la Capital Histórica del Perú, se convierte en el epicentro de la I Primera Cumbre Internacional de Lucha contra la Trata de Personas y I Encuentro Macro Regional Centro Sur Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, impulsado por el Gobierno Regional Cusco.

El evento programado para el 18 y 19 del presente mes a través de la Gerencia de Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, congregará a representantes de los gobiernos regionales, autoridades locales, instituciones públicas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia con el propósito de articular acciones conjuntas a nivel regional y nacional.

El acto inaugural se desarrolló en la Casa de la Cultura del Cusco, calle San Bernardo. Será un espacio de diálogo, intercambio de experiencias y fortalecimiento de estrategias conjuntas para enfrentar este grave problema social que atenta contra la dignidad humana de las personas más vulnerables.

“La región Cusco se posiciona como punto de referencia en la región centro-sur para impulsar la prevención, atención a las víctimas y sanción a los responsables de estos delitos, reafirmando su compromiso con la defensa a la vida, la libertad y la justicia social. Este encuentro busca actualizar diagnósticos, articular políticas públicas, movilizar recursos, y concienciar a la ciudadanía para que se involucre activamente en la prevención y denuncia del delito, incluyendo la inclusión de enfoques de género y protección a víctimas”, señaló al respecto, la gerente regional de Inclusión Social, Sami Venero.