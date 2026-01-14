Luego de Machu Picchu, Choquequirao es considerado el segundo parque arqueológico más importante de Cusco y del Perú, la impresionante ciudad inca, ubicada en una montaña remota en la cordillera de Vilcabamba, es poco visitada debido a su lejanía y a lo arriesgado de sus caminos.

Justamente este último punto es evaluado por las autoridades de Cusco, quienes se reunieron hace poco para discutir el posible cierre de Choquequirao hasta nuevo aviso, debido a los estragos que las lluvias han causado en los caminos de acceso y salida.

Desde la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del Cusco, informaron que en el marco de una última reunión evaluaron de manera técnica e interinstitucional el estado de la ruta turística y de acceso a Choquequirao, con especial énfasis en los aspectos de seguridad y gestión del riesgo para visitantes, pobladores y personal que presta servicios en la zona.

“Durante la reunión, se reiteró que la gestión del turismo debe abordarse de manera integral, articulada e interinstitucional, priorizando en todo momento la protección de la vida y la integridad de las personas, así como la sostenibilidad del destino turístico y el respeto a las comunidades locales cuya economía depende mayoritariamente del turismo”, citaron desde dicha institución.

También mencionaron la necesidad de contar con informes técnicos formales y actualizados, emitidos por las entidades competentes como la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, Defensa Civil de las municipalidades involucradas, y la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad del Gobierno Regional Cusco.

Todo esto será evaluado juntamente a los reportes técnicos del Senamhi y Cenepred, a fin de sustentar una eventual suspensión del ingreso al Parque Arqueológico de Choquequirao.

“Se enfatiza que no se ha adoptado ninguna decisión definitiva respecto al cierre del parque, se acordó continuar con el proceso de evaluación técnica y participar en la segunda reunión de trabajo programada para el viernes 16 de enero de 2026, en la que, sobre la base de los informes correspondientes, se definirán las medidas que competan”, concluyeron.

