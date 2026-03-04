El Ministerio Público ejecutó este martes intervenciones inmediatas en la zona donde se registró una rotura en el sistema de transporte de gas natural operado por Transportadora de Gas del Perú en el distrito de Megantoni. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convención-Cusco asumió las investigaciones para esclarecer las causas del incidente ocurrido el domingo pasado.

Estas acciones buscan determinar las circunstancias técnicas que provocaron la fuga seguida de una deflagración en la estación de válvulas CAPE 43. El fiscal provincial Óscar Santiago Benavides Luna, especialista en materia ambiental, acudió durante la madrugada al lugar para documentar el hecho en detalle.

Benavides inspeccionó las condiciones de la infraestructura afectada y evaluó posibles daños al entorno natural inmediato. Su labor incluyó análisis preliminares de la calidad del aire, flora, fauna y suelo en la zona montañosa donde se produjo la emergencia.

Coordinación con instancias ambientales especializadas

La intervención contó con el respaldo técnico de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental para asegurar objetividad absoluta. Esta colaboración permite una actuación integral que abarca tanto aspectos penales como protección del medio ambiente según las atribuciones constitucionales del Ministerio Público.

El incidente generó alarma entre los habitantes de Megantoni que grabaron videos mostrando una llamarada en terreno escarpado. La empresa TGP suspendió inmediatamente el flujo de gas natural tras detectar la falla a las 11 de la mañana del domingo.

Equipos especializados de la compañía acudieron al lugar para contener la situación y restablecer el control operativo durante la tarde del mismo día. TGP informó que implementó protocolos para proteger la seguridad de las personas y reducir cualquier impacto ambiental derivado del suceso.

Investigación determinará responsabilidades

Las diligencias fiscales tienen como objetivo principal identificar posibles responsabilidades individuales o institucionales vinculadas al siniestro. El Ministerio Público ejercerá sus competencias para garantizar la defensa de la legalidad y el resguardo ambiental en la región de La Convención.

Pobladores locales expresaron preocupación por la magnitud de la llamarada registrada en su jurisdicción de La Convención. Las autoridades continúan evaluando el alcance real de las afectaciones mientras se desarrollan las reparaciones en la infraestructura del ducto de Camisea.