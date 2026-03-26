El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, informó que la penalidad que debería asumir Transportadora de Gas del Perú por la rotura de un ducto y la posterior deflagración sería de aproximadamente 1500 millones de dólares. Así lo reveló durante una entrevista en Exitosa, en donde indicó que la cifra se basa en proyecciones del Osinergmin tras el incidente que afectó el suministro de gas natural.

Durante sus declaraciones, el gobernador abordó el impacto general del evento en el país, señalando que las consecuencias trascienden el aspecto económico.

“Lo que hemos perdido todos los peruanos no es 2800 millones de dólares, lo que hemos perdido es la seguridad de saber que al día siguiente podemos cocinar en los hogares del Perú. Lo que nosotros hemos visto es cómo el Cusco recién es importante, cómo Megantoni, y cómo hemos hecho de Lima una burbuja, cómo estamos concentrados en atender Lima y descuidar las regiones”, expresó.

Impacto en regiones productoras

El gobernador también se refirió a las condiciones en las zonas donde se produce el recurso, señalando diferencias en el acceso al gas. En ese contexto, mencionó que en el distrito de Megantoni el costo de un balón alcanza los 190 soles.

Asimismo, indicó que la situación refleja limitaciones en servicios en la región pese a su aporte energético. Según explicó, esta problemática se extiende a sectores como salud y educación en el Cusco.

En relación con las pérdidas generadas tras el incidente, el funcionario planteó la posibilidad de que la empresa otorgue una indemnización a los afectados. Esta propuesta se vincula al impacto económico derivado del desabastecimiento y del uso de combustibles alternativos.

Al desarrollar este punto, el gobernador hizo referencia a las pérdidas acumuladas en la región a lo largo de los años vinculadas al consumo de GLP.

“Debería ser lo correcto, pero estamos en un país en el que la justicia no se imparte. En el Cusco, nosotros en estos último 22 años que tenemos el gasoducto, que estamos trayendo el gas, hemos perdido 2500 millones de dólares los cusqueños, todas las familias por utilizar GLP, tranquilamente con nuestro dinero, hubiéramos construido nuestro gaseoducto que cuesta 800 millones”, explicó.

Finalmente, el gobernador también abordó posibles medidas para ampliar el acceso al recurso en la región. En ese marco, señaló que una eventual decisión sobre la infraestructura dependería del Congreso de la República.

De acuerdo con su planteamiento, existen alternativas técnicas que permitirían avanzar en ese objetivo. Sin embargo, precisó que su ejecución requiere decisiones a nivel nacional.