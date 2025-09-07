El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, expresó su rechazo a la paralización temporal del servicio de transporte turístico entre Machu Picchu Pueblo y la ciudadela inca, medida que dejó varados a visitantes y que, según informó Consettur, ya fue reestablecida.

En declaraciones a RPP, Salcedo calificó la medida como una “acción desproporcionada” y criticó a la empresa encargada del servicio.

“La actual empresa Consettur tenía que tener un retiro paulatino. Ya es una acción desproporcionada la que tomó el cerrar el servicio del turismo. La verdad, 30 años creo que ha desvirtuado a la empresa (…) porque hoy estamos viéndonos en el verdadero rostro de lo que representamos, no el buen servicio, sino el lucro”, señaló.

El gobernador cusqueño aprovechó la coyuntura para plantear que la administración del acceso a Machu Picchu se transfiera al Gobierno Regional del Cusco, con el fin de evitar futuras crisis y garantizar la continuidad del turismo.

“Debemos apuntar a que estas experiencias no vuelvan a repetirse y dar la autonomía que corresponde a los gobiernos regionales y municipios provinciales. No podemos seguir en esta dependencia insana que tenemos con un centralismo asfixiante”, enfatizó.

Salcedo reiteró su llamado al Ejecutivo y a las autoridades nacionales para que evalúen un nuevo marco de gestión que fortalezca la participación regional en el control del acceso a Machu Picchu, una de las principales joyas turísticas del Perú.