Tras años de reclamos por falta de equipamiento e infraestructura, el Hospital Regional del Cusco inició el proceso de renovación de su Servicio de Diagnóstico por Imágenes, con la futura instalación de modernos equipos biomédicos destinados a mejorar la atención de miles de pacientes, en su mayoría de escasos recursos.

El director ejecutivo del hospital, Alberto Caro, verificó el inicio de los trabajos de acondicionamiento de ambientes, como parte de una Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición, destinada a la adquisición de equipos de rayos X digital y convencional con fluoroscopio, mamógrafo y resonador magnético, entre otros activos estratégicos.

Desmontaje de equipos obsoletos

Como primera etapa del proyecto, el hospital entregó a la empresa contratista un ambiente para iniciar el desmontaje de equipos antiguos, comenzando con el retiro del fluoroscopio que ya no se encontraba operativo. Posteriormente, estos espacios serán reacondicionados para la instalación de los nuevos equipos.

El proyecto se ejecuta bajo la modalidad de obra por impuestos, a cargo del Gobierno Regional del Cusco.

“Se está verificando el desmontaje de un equipo que ya no funciona y que será reemplazado por un fluoroscopio digital, el cual permite exámenes de radiografía en tiempo real de órganos y estructuras internas en movimiento”, explicó el director del nosocomio.

Beneficio para pacientes del SIS y casos críticos

Según lo previsto, en un plazo de 200 días, el hospital pondrá a disposición de pacientes oncológicos y no oncológicos —especialmente afiliados al Seguro Integral de Salud— equipos de tecnología digital de última generación.

En un máximo de dos semanas llegarán los dos primeros equipos, de un total de seis, lo que permitirá iniciar la renovación integral del servicio luego de más de 15 años sin actualización tecnológica. Entre los equipos más esperados se encuentra el resonador magnético, cuya instalación requiere una infraestructura especializada.

Inversión supera los S/21 millones

El director precisó que la obra tiene un costo de S/21 millones 266 mil 721, correspondiente a un decreto de emergencia, y está orientada a reemplazar equipos que datan desde la inauguración del servicio en 2012, los cuales ya cumplieron su vida útil, quedaron obsoletos o demandaban altos costos de reparación.

Atención sin interrupciones

Finalmente, Caro señaló que la incorporación de dos equipos de rayos X rodables permitirá no interrumpir la atención de radiografías durante el proceso de instalación. Estos equipos también facilitarán la atención directa a pacientes en UCI, Emergencia y otras áreas críticas, evitando traslados que representan riesgos para su salud.