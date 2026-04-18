Efectivos de la Comisaría de Urubamba, en estrecha coordinación con la Interpol Lima, lograron la captura de una ciudadana extranjera solicitada por la justicia internacional y el rescate de dos menores de edad; hecho registrado en el sector Chachuar, distrito de Urubamba.

Catlin Marie (46), de nacionalidad estadounidense, fue intervenida al confirmarse que contaba con una orden de captura internacional vigente, emitida por la República de Honduras.

La detenida es procesada por la presunta comisión del delito de maltrato familiar agravado y habitual, según el Expediente Nº 078-2026, lo que motivó su inmediata puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Asimismo, en la continuidad de las diligencias, personal policial logró ubicar en las instalaciones de una institución educativa local a las hijas de la detenida, dos menores de nacionalidad estadounidense de 10 y 12 años. Ambas menores contaban con una alerta amarilla internacional por desaparición y sustracción, activada para su protección y retorno seguro.