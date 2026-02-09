La inseguridad ciudadana va ganando terreno en todo el país. A diario, miles de delitos son denunciados en las comisarías, donde la ciudadanía también queja a algunos malos agentes del orden, que no actuarían dentro del marco de sus competencias.

Al respecto, el flamante jefe de la División Policial de Canchis, coronel PNP Osiris Diaz, mencionó que ha sostenido una reunión con los jefes de todas las comisarías de su ámbito de acción, dándoles reglas claras de comportamiento y trabajo, para evitar una mayor incidencia delictiva.

“Para el presente año tenemos varios lineamientos de trabajo, enfocados en prevención y seguridad. Todos tenemos conocimiento de lo que viene pasando en todo el Perú, hay ciudades donde la delincuencia ha crecido mucho (...) Me he reunido con los comisarios y he tocado este tema que es muy importante, el tema del patrullaje en áreas sensibles. No queremos policías que estén pues parados, con el celular, en eso he sido muy enfático y voy a reiterarlo, cero celular cuando estén de servicio, ojalá que me escuchen mis colegas, el celular queda terminantemente prohibido en horas de servicio, para estar atentos en un tema de prevención, de acción, queremos hacer las cosas bien”, indicó.

(Vídeo/Cortesía: Leiva Urquizo)

Estas declaraciones han originado un sinfín de comentarios a favor en las redes sociales, donde pobladores no solo de Cusco, sino de todo el país, han saludado esta clase de iniciativas, mencionando que los celulares únicamente deben ser para coordinación y no para estar revisando portales en horas de trabajo.

“Por fin alguien que pone el punto sobre las íes”, “Ya basta de policías facebookeros y tiktokeros, queremos presencia policial de verdad”, “Ojalá hagan caso, sino para adentro por desacato, a la Policía se entra a trabajar, no a jugar”, entre otros comentarios se leen en las plataformas online.

Más antes, desde la La Policía Nacional del Perú y el Mininter ya habían ha prohibido el uso de redes sociales (TikTok, Facebook, etc.) y la creación de contenido digital a agentes en horas de trabajo, tras reportes de bailes o transmisiones en vivo usando el uniforme, sin embargo desde entonces se reportaron cientos de casos a nivel nacional.

La normativa prohíbe terminantemente a los efectivos mostrar uniformes, instalaciones o realizar transmisiones en vivo durante su jornada de trabajo y se recomienda que el uso del teléfono sea estrictamente para fines laborales, y no para redes sociales, esto para mantener la seguridad ciudadana.

DATO:

- La Policía Nacional del Perú (PNP) oficializó en 2025 la prohibición del uso de celulares personales durante el servicio operativo, según la Directiva N.º 05-2025, para evitar distracciones y proteger la imagen institucional.